4月29日、目黒蓮が主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』が公開された。テレビアニメ化もされている人気漫画が原作とあり、今回の実写映画化への注目度も高い。4月27日に発売された『週刊少年ジャンプ』22・23合併号（集英社）の表紙にも目黒が登場。原作者・鈴木祐斗が描き下ろした坂本太郎と目黒演じる坂本太郎が並ぶ豪華なコラボビジュアルは、大きな話題を呼んだ。 （関連：Snow Man 目黒蓮、20代ラストイヤーへ言葉に