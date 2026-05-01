村上はここまで12号をマークと圧巻の成績を残している(C)Getty ImagesMLB公式サイトは4月30日、打者の最新パワーランキングを発表した。これは現地4月28日までの成績を基に、同サイトのエキスパートたちが投票で選出したもの。【動画】あのスイングは汚いと羨望のまなざしを受けている村上の12号アーチシーン「最新の打者パワーランキングのトップに立ったのは左打ちのスラッガーだが、1位で見慣れているあの選手ではない。大谷