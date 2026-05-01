ウクライナ南部のザポリージャ原発＝2021年6月（共同）【ウィーン共同】国際原子力機関（IAEA）は4月30日の声明で、ロシアが占拠するウクライナ南部ザポリージャ原発で外部電源が26日に一時喪失したと明らかにした。約1時間後に復旧したという。2022年のロシアの侵攻開始以降、同原発の外部電源喪失は15回目。IAEAが原発側と原因について協議している。14、16日にも一時喪失したばかりだった。26日はウクライナ北部のチョルノ