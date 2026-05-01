【ニューヨーク＝木瀬武】３０日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比７９０・３３ドル高の４万９６５２・１４ドルだった。値上がりは６営業日ぶり。建設機械大手キャタピラーの決算が市場予想を上回るなどし、景気の先行きに対する楽観的な見方が広がった。工業や小売り、素材など幅広い銘柄が買われた。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は２１９・０７ポイント高の２万４８９２・