◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３広島（３０日・東京ドーム）痛恨の一発にスタンドのＧ党は静まり返り、マウンドのルシアーノは肩を落とした。２―０の８回２死一、二塁。３ボールから坂倉に１５０キロ直球を捉えられると、白球は右翼席へ着弾した。決勝の逆転３ランで来日から９試合目で初失点、そして初黒星。それでも前日２９日に続き、大勢の代役として送り出した阿部監督は「重圧がかかるところでいかせているこっちの責任