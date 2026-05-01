「ミスマガジン2021」審査員特別賞受賞の女優大島璃乃（25）が30日までに、自身のインスタグラムを更新。ランジェリーショットを投稿した。「【お知らせ】カムバーック！！『ミスマガOG×週末のヨフカシ』配信開始」と報告。白を基調とした花柄のランジェリー姿をアップし「ヤンマガWebにて【無料＆有料分】写真ヤンマガCLUBにてロング動画がご覧いただけます『ミスマガジン2021審査員特別賞』を受賞させていただき、こうし