3月2日に公開された、対イラン軍事作戦を見守るトランプ米大統領の写真（ホワイトハウス提供・ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米メディアは4月30日までに、トランプ大統領が新たなイランへの軍事行動計画について、米中央軍のクーパー司令官から同日に説明を受けると報じた。戦闘終結に向けた米イラン再協議の見通しが立たない中、イランに圧力をかけて膠着状態を打開する狙いがある。イランが核問題でより柔軟な姿勢を示す