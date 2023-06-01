風邪を引いた女性が、回覧板に体調不良を伝えるメモを添えて隣家に回したところ、そこに住むおばあちゃんから金柑蜜が届きました。袋には「白湯で2個くらい入れて飲んでみてね…お大事に…」と手書きのメモも添えられていたといいます。そんなほっこりするやり取りをThreadsに投稿すると、「優しいおばあちゃん」「えー泣いちゃう」といった声が寄せられ、2万件を超える“いいね”が集まりました。【写真】おばあちゃんお手製の金