警察の対応に称賛の声愛知県警は2026年4月8日、公式SNSを通じて、ドリフト暴走を行った8名を検挙し、そのうち3名を逮捕したと明らかにしました。同投稿に対し、SNSやネット上には様々な反響が寄せられています。【画像】「えっ…」 これが「逮捕されたドリフト族」です！投稿を見る！事件の舞台となったのは、名古屋市港区に位置する金城ふ頭です。このエリアは名古屋港の中心部にあり、「ポートメッセなごや」や「レゴラン