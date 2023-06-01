現地４月30日開催のカンファレンスリーグ（ECL）準決勝第１レグで、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスがウクライナの強豪シャフタールとアウェーで対戦している。この一戦にダブルボランチの一角で先発した鎌田が、圧巻のゴールを決める。 １分に先制し、47分に追いつかれて迎えた58分、ロングスローのこぼれ球に反応。利き足とは逆の左足でのハーフボレーキックで、鮮やかにネット揺らしてみせた。29歳のMFは、