警察は新潟県南魚沼市や長岡市で相次いだ窃盗事件に関与したとして、4月30日までに男2人を逮捕しました。 窃盗や住居侵入の疑いで逮捕されたのは、魚沼市の建設作業員の19歳の男と南魚沼市のアルバイトの18歳の男の2人です。 2人は共謀のうえ、3月22日夜から翌朝までの間に、南魚沼市の住宅の敷地から乗用車1台を盗んだほか、3月9日未明に長岡市の住宅に侵入し、金製品を含む仏具など合わせて時価1526万円あまりを盗んだ疑いなど