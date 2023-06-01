新潟県内の“老舗企業”の割合が全国3番目の高さとなりました。 帝国データバンクによりますと、去年12月時点の県内の創業100年を超える老舗企業の数は1681社で、全体に占める割合は5.07％と、トップの京都、2位の山形に次ぐ全国3番目の高さです。 業種別では“小売業”が最も多く、続いて“製造業”となっています。 今年も約80社が新たに老舗企業に加わる見込みです。