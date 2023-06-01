◆米大リーグオリオールズ１０―３アストロズ（３０日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）オリオールズが本拠のアストロズ戦でラッチマンとジャクソンが満塁本塁打の競演し１０―３で大勝した。５回、１死満塁から打ったラッチマンの一発は微妙だった。左腕オカート投手の速球を左中間にライナーではじき返した。中堅のマシューズがジャンプ一番、つかんだかと思われたが、激しくフェンスに当たったためグラ