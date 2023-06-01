ＴＢＳ系ニュース番組「Ｎスタ」日曜日版（午後５時半）の「Ｓｕｎトピ」気象キャスターを務めていた気象予報士の高安奈緒子が第２子出産を報告した。１日までに「ご報告」とインスタグラムを更新。新生児の写真を添え「先日、第二子となる女児を出産いたしました」と記した。また「まさかのＢｉｇＢａｂｙで妊娠中から大変なことも多かったのですが、母子共に無事に退院することができました。二人育児は思っていた以上に