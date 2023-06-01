NY株式30日（NY時間16:20）（日本時間05:20） ダウ平均49652.14（+790.33+1.62%） S＆P5007209.01（+73.06+1.02%） ナスダック24892.31（+219.07+0.89%） CME日経平均先物59820（大証終比：+290+0.48%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は一時８００ドル超急伸した一方、ナスダックも途中からプラスに転じた。ダウ平均については、決算を受けてキャタピラー＜CAT＞が大幅高となり指