NY金先物6月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4629.60（+68.10+1.49%） 金６月限は反発。時間外取引では、ドル高一服を受けて買い優勢となった。米軍のイラン攻撃計画が伝えられると、上げ一服となったが、押し目は買われた。欧州時間に入ると、片山財務相の介入示唆発言で円主導でドル安に振れたことを受けて買い優勢となった。日中取引では、堅調な米経済指標などを受けて上げ一服となった。 MINKABU PRESS