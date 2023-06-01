米国債利回り（NY時間16:24）（日本時間05:24） 米2年債 3.871（-0.076） 米10年債4.377（-0.053） 米30年債4.974（-0.027） 期待インフレ率2.485（+0.016） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。月末で調整が入ったほか、原油も上げが一服していたことから、利回りは低下した。ＥＣＢと英中銀の会合の結果を受けて、欧州債や英国債利回りが低下したことも、米国債利