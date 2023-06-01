NY原油先物6月限（WTI）（終値） 1バレル＝105.07（-1.81-1.69%） 今週にかけて上昇が続いた反動で利益確定の売りが優勢となった。パキスタン関係筋の話として、今週末にもイランが停戦に向けた代替案を提示する可能性があると伝わったことも重し。停戦やホルムズ海峡の解放、イランに対する海洋封鎖の停止に絞ったイランの提案は米国に受け入れられず、イランが代替案を策定しているとみられている。ただ、イランと米国の