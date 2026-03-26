国際サッカー連盟(FIFA)のジャンニ・インファンティーノ会長が30日、カナダ・バンクーバーで行われたFIFA総会に出席し、イラン代表が北中米W杯に「参加する」と明言した。イラン代表のW杯出場を巡っては2月下旬以降、同国当局がイスラエルやアメリカとの交戦状態にあることから、開催地アメリカへの入国や、現地での活動の安全性に懸念が生じていた。インファンティーノ会長はFIFA総会の場で「もちろんイランはアメリカ国内