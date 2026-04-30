「マメ クロゴウチ（Mame Kurogouchi）」が、2026年春夏コレクション「Reflection」の発売を記念し、Mame Kurogouchi Aoyamaでコレクションのインスピレーション源を展示する。期間は5月6日から6月15日。【画像をもっと見る】2026年春夏コレクションは、デザイナー 黒河内真衣子の原風景に立ち返り、朧げな記憶の情景を再現。溶けゆく氷や曇りガラス越しの風景といった断片的なイメージを日本独自の和ガラスに落とし込み、「透