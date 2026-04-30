ニッチフレグランス専門店「ノーズショップ（NOSE SHOP）」が、ニューヨーク生まれのフレグランスブランド「シロ（CIRO）」（全6種、各100mL 各3万6300円）の取り扱いを再開した。麻布台店、有楽町店、ONE FUKUOKA店、公式オンラインストアで販売している。【画像をもっと見る】シロは、1920年代にジェイコブ・ S・ウィードコフ（Jacob S. Wiedhopf）によってアメリカ・ニューヨークで誕生。感情にアプローチする独自のクリエ