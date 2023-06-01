開催：2026.5.1 会場：アメリカンファミリー・フィールド 結果：[ブリュワーズ] 13 - 1 [Dバックス] MLBの試合が1日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとDバックスが対戦した。 ブリュワーズの先発投手はブランドン・ウッドラフ、対するDバックスの先発投手はマイク・ソロカで試合は開始した。 1回裏、3番 ウィリアム・コントレラス 4球目を打ってレフト