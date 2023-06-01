◇セ・リーグDeNA6―2中日（2026年4月30日バンテリンD）先輩から後輩へ。思いは脈々と受け継がれている。DeNA・篠木の初勝利を自分のことのように喜んだのが、法大で3学年先輩でDeNAで22〜24年までプレーした三浦銀二さん（26）と、ヤクルトで22〜25年までプレーした山下輝さん（26）だ。三浦さんと入れ替わりで入団した篠木が背番号「30」を引き継いだ。大学の寮は同部屋で「すぐ“無理ですよ〜”って言って諦めるから