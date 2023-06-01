◇セ・リーグヤクルト2―10阪神（2026年4月30日神宮）ヤクルト・長岡が出場選手登録を抹消された。ここまで26試合に「1番・遊撃」で出場してきたが、疲労を考慮し前日の阪神戦は今季初めて欠場していた。池山監督は「2、3日じゃ回復しないという報告だった。ケガじゃないんだけど」と説明。「無理させてしまうと、というところ。体調を元に戻してもらう10日間であると思う」と話した。