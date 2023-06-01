川崎記念1着カゼノランナー（牡5＝松永幹）は帝王賞（7月1日、大井）が目標。マイラーズC2着ドラゴンブースト（牡4＝藤野）は丹内で安田記念（6月7日、東京）。アンタレスS1着ムルソー（牡5＝池江）はマーキュリーC（7月20日、盛岡）を視野。センテニアル・パークS1着イガッチ（牡4＝笹田）は函館記念（6月28日）が目標。コーラルS1着ジャスティンアース（牡5＝杉山晴）は栗東S（17日、京都）。