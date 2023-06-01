日本オリンピック委員会（JOC）は東京都内で理事会を開き、25年度のJOCスポーツ賞を承認した。最優秀賞は2月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）を選出。優秀賞にはいずれも五輪で金メダルを獲得したスノーボード男子ハーフパイプの戸塚優斗（ヨネックス）ら4人、特別栄誉賞には、スピードスケート女子で今季限りで引退し