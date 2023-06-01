◇パ・リーグ西武2―3日本ハム（2026年4月30日ベルーナD）西武は5番手・羽田が踏ん張りきれず、逆転負けを喫した。2―2の延長11回、自身のボークもあって1死一、三塁のピンチを招き野村に左前適時打を許した。4カード連続での勝ち越しはならず、勝率5割復帰はお預け。西口監督は「いい試合運びはできている。この流れで（9連戦の）あと6試合戦いたい」と切り替えた。先発・隅田は7回まで4安打9奪三振無失点と好投し