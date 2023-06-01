札幌・中央警察署は2026年4月30日、窃盗の疑いで札幌市白石区に住む自称介護職員の男（19）を窃盗容疑で逮捕しました。男は30日午後10時すぎ、JR札幌駅の東コンコースで、元交際相手の女性（10代後半）のスマートフォン1台をひったくり、盗んだ疑いが持たれています。被害者の女性の通報を受けた警察が現場付近で男を発見して任意同行し、その後容疑が固まったため緊急逮捕したということです。男は「間違いありません