◇セ・リーグDeNA6―2中日（2026年4月30日バンテリンD）ひげそり効果？で猛打賞だ。DeNA・ヒュンメルが本塁打を含む3安打3打点と大暴れ。プロ初先発だった篠木を力強く援護した。4打数無安打に終わった28日の試合後、口周りと頬を覆っていたひげをそり落とした。翌29日は代打で安打を放ち「野球の神様に味方してもらえるきっかけが欲しかった。アンラッキーなものは全て捨てられたよ」と笑顔を見せた。打った後に両頬