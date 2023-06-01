◇セ・リーグDeNA6―2中日（2026年4月30日バンテリンD）DeNAの2年目・篠木健太郎投手（23）が30日、中日戦でプロ初先発初勝利を挙げた。6回3安打2失点、6奪三振の好投でチームを6―2の勝利に導き、勝率5割復帰に貢献。新人だった昨年は中継ぎで3試合の登板に終わった24年ドラフト2位右腕が、待望の白星をつかんだ。魂の投球だった。闘志をむき出しにして打者に向かっていくのが篠木のスタイル。自らを鼓舞するかのように