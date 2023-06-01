南関東3歳牝馬3冠の第2弾「第40回東京プリンセス賞」が30日、大井競馬場で行われた。4番人気のヘスペリスが直線で抜け出して快勝。重賞初挑戦Vを飾った。同馬と2着のアンジュルナには「第62回関東オークス」（Jpn2、6月17日、川崎）への優先出走権が与えられた。勝負どころの4コーナー。ヘスペリスが逃げるアンジュルナの外に馬体を併せると、直線は2頭が後続との差を広げる。ヘスペリス吉原が左ステッキを振るえば、アンジュ