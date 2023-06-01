西武の育成2年目左腕・佐藤爽が、埼玉県所沢市の球団事務所で支配下契約会見に臨み「背番号が3桁から2桁に変わるので重みを感じた。持ち味の制球力を発揮していきたい」と意気込みを語った。星槎道都大から24年育成ドラフト4位で入団。今季のファーム・リーグでは5試合で防御率1.37の成績を残した。1日のロッテ戦でプロ初先発する23歳は「いい打者がいるのでしっかりコースを突いていきたい」と闘志を燃やした。