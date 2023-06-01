フローラS2着エンネ（牝＝吉岡）は問題がなければオークス（24日、東京）に向かう。同3着リアライズルミナス（牝＝橋口）もオークスに登録。除外ならカーネーションC（23日、東京）。UAEダービー3着パイロマンサー（牡＝吉村）はレパードS（8月9日、新潟）か不来方賞（9月1日、盛岡）を視野。桜花賞5着アランカール（牝＝斎藤崇）は武豊とのコンビ継続でオークスへ。キャロットクラブが発表。