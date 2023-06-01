◇セ・リーグヤクルト2―10阪神（2026年4月30日神宮）ヤクルトは今季ワーストの10失点と投手陣が崩壊した。先発の高梨は初回に5連打で3点を失うなど、7回途中8失点。「試合を壊してしまって申し訳ない」とうなだれた。池山監督は「自分のペースをつかめずにね…。投球の中で、修正してもらえば、というところだったんだけど」と振り返った。打線は内山に今季1号が飛び出すも、ソロ2本の2得点のみ。8回には木沢が投じた