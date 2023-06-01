1日のソフトバンク戦に先発する楽天の古謝が、本拠地で軽めの調整。チームは4連敗中で、カード初戦を任された左腕は「連敗ということは意識せず、また一からチームにいい流れを呼び込むピッチングができれば」と力を込めた。ソフトバンクには栗原、近藤、周東らの左打者に苦戦。「高低、アウトコース、インコース、全てのコースを突かないと打ち取れない。ゾーンを大きく使いたい」と自身の今季初勝利でチームの連敗ストップを