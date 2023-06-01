◇セ・リーグ巨人2―3広島（2026年4月30日東京D）巨人・ウィットリーが6回無安打、10奪三振の好投。無安打無失点だったが、左足がつった影響と5四球もあって7回から継投に入った。先発で6回以上投げて無安打のまま降板したのは24年9月30日阪神戦の吉野（D＝6回）以来。巨人では21年10月7日ヤクルト戦の菅野以来2リーグ制後5人目で、外国人では21年4月13日中日戦のサンチェスに次ぎ2人目だ。