春の園遊会に招かれ、ポーズをとるフィギュアスケート・ペアの三浦璃来さん（右）と木原龍一さん＝4月17日、東京・元赤坂の赤坂御苑ミラノ五輪のフィギュア・ペア金メダリストで、現役を引退した三浦璃来さんが、春の園遊会で披露した着物姿が話題だ。宮中の風景を描いた振り袖に、空を飛ぶロケットの柄の帯は、神戸市の老舗着物店の先代オーナーが孫娘にあつらえた、唯一無二の装いだった。提供した「きもの百科イトカワ」