ホワイトハウスで記念撮影するチャールズ英国王夫妻（左から2人目と1人目）とトランプ米大統領夫妻（同3人目と4人目）＝4月28日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は4月30日、輸入するウイスキーへの関税と規制を撤廃すると自身のSNSで表明した。スコッチウイスキーで知られる英国から訪米したチャールズ国王夫妻への「敬意」だと説明。関税撤廃の時期や対象範囲は明らかにしていない。トランプ氏は