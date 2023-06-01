ロッテ2年目右腕の広池が、1日の西武戦で今季初勝利を目指す。西武戦は4月12日の対戦で7回1安打無失点と好投しており「コンディションはいい状態です。今チームが連勝で来てるので、僕も先発として試合をつくって、チームに良い流れを持ってこられるように攻めのピッチングをしていけたらと思います」と意気込んだ。