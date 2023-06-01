フィギュアスケート鍵山優真華麗なスケートシーンを披露した。ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートの男子シングルで銀メダルを獲得した鍵山優真が、人気アーティスト「MISIA」の新曲ミュージックビデオ（MV）に出演し、ファンの話題を集めている。7年連続でNHK紅白歌合戦にも出場しているMISIAは、公式YouTubeチャンネルにて新曲「ラストダンスあなたと」のMVを公開。公式Xでは動画を引用しながら、「フィギュアスケート