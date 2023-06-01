長年“ギリギリ”の笑いでお茶の間を沸かせてきた三遊亭小遊三は、令和のテレビ界で重視されるコンプライアンスにどう向き合っているのか――。放送60周年を迎える日本テレビ系演芸番組『笑点』(毎週日曜17:30〜)の会見で、その質問に「考えてないです」と即答した小遊三。果たしてその根拠とは。三遊亭小遊三○女性アナがまさかのぶっ込み会見では立川晴の輔から「どうしてスケベなことを言ってもやらしくならないんですか?」と質