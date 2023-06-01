Samsung Wallet（日本語UIでは「ウォレット」と表示）は、Galaxyスマートフォンでクレジットカードや一部デビットカード、対応するデジタルキーやチケット類などを一括管理できるアプリです。 ↑旅行をもっと楽しく快適に（画像提供／Samsung）。 このアプリに「Trips（旅行）」という新機能が追加され、航空券やホテルの予約情報から自動で旅行プラン（タイムライン）を作成できるようになりました。 このTripsは、ユー