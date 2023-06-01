60年にわたり愛される理由は「進化しなかった」から――。日本テレビ系演芸番組『笑点』(毎週日曜17:30〜)が、5月に放送60周年を迎えることを記念して会見を開催。春風亭昇太、三遊亭好楽、三遊亭小遊三、林家たい平、立川晴の輔、春風亭一之輔、桂宮治、山田隆夫が登壇し、長寿番組の魅力やメンバー同士の関係性、今後への思いを語った。(前列左から)三遊亭小遊三、春風亭昇太、三遊亭好楽(後列左から)やまだたかお、春風亭一之