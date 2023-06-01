◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３広島（３０日・東京ドーム）ウィットリーが素晴らしい投球を見せてくれたね。何と言ってもカーブよ。広島打線が全くタイミング合っていなかった球を多く配して、面白いように空振りを奪っていたね。序盤は決め球として使っていたけど、そこから初球や中間球にも使い出してカウントを稼いでいた。４回の表に早くも円陣を組んでいた相手打線を、さらに惑わせていたという点では、岸田もうまくリー