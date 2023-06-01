「ヤクルト２−１０阪神」（３０日、神宮球場）虎党の「おかえり！」が響く満員の敵地で好投を披露した。阪神・西勇は５回４安打２失点。打たせて取る投球でヤクルト打線に的を絞らせなかった。「粘り強く丁寧に投げきることができました」初回はまず三者凡退に打ち取った。豊富な球種を使い打者を仕留めていった。二回は２者連続弾を許したが、三回以降は無失点。６２球の省エネ投球で試合を作った。昨年４月、試練に直