（「“ゴンちゃん”と呼んで」/）アルゼンチンで7年連続リーディングを獲得しているフランシスコ・ゴンサルベス（36）が短期免許を取得し、今週から日本で騎乗する。6月28日まで。29日、美浦トレセンで追い切りに騎乗した南米の名手は「1勝するだけで夢だけど、目標は20勝。ゴンサルベスだと長いので、ファンには“ゴンちゃん”と呼んでいただけるとうれしい」と語った。昨年のワールドオールスタージョッキーズで初来日。8