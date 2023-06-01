ベネズエラの空港に着陸し、コックピットの窓からベネズエラ国旗を掲げる米国航空機のパイロット＝4月30日（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米航空大手アメリカン航空は4月30日、ベネズエラの首都カラカスと米マイアミを結ぶ路線の運航を再開した。両国の関係改善を受けた対応で、商業便再開は約7年ぶり。米CNNテレビによると、2019年にベネズエラとの外交関係悪化を受けて航空便を停止していた。カラカスの空港で到着に合わせ