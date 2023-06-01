競走馬の引退後のキャリアを応援し、発信する「サラブレッドホースショーザ・セカンドキャリア」が30日、滋賀県大津市ラクエドラゴンホースパークで開催され、約1500人のファンを集める大盛況だった。障害馬術競技には川田ら現役JRA騎手8人が出場。スペシャルトークショーには武豊（57）が登壇して盛り上げた。MCの福原直英アナがスポニチ本紙既報の「メイショウタバル凱旋門賞視野」に触れると、場内からは割れんばかりの大