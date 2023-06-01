「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ」（５月２日、東京ドーム）ＷＢＣ世界バンタム級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝と、挑戦する元世界４階級制覇王者・井岡一翔（３７）＝志成＝の公式会見が３０日に行われた。日本男子初の世界５階級制覇に挑む井岡は「この舞台で挑戦できる幸せを感じながらトレーニングを積んできた。リングに上がるまで、自分がやるべきことに集中して頑張る。このチャンスをつかんで、