かつてミケル・オジャルサバルが、左膝前十字靱帯断裂という重傷から復帰し、レアル・ソシエダの絶対的リーダーへと返り咲く過程で、その道のりの険しさをこう吐露している。「執刀医のミケル・サンチェスにはこう言われた。８か月経てば通常の練習や試合には戻れる。だが、膝の状態が落ち着くには２年かかる、と。１か月やそこらで過去のものとして忘れ去れるような怪我ではない。同じ目に遭った者や、現場のメディカルスタッフ